De retour en Belgique, Thomas Meunier tacle la gestion du coronavirus : "La Belgique aurait dû réagir plus fortement"

Le FC Bruges rencontre le Borussia Dortmund pour le troisième match des poules de la Ligue des champions. Les Brugeois sont devant les Allemands au classement avec un point de plus. En conférence de presse, Thomas Meunier a évoqué son quotidien avec sa nouvelle équipe et la forme de celle-ci à la veille de la rencontre.

"C'était une bonne semaine. Tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Certaines choses peuvent être améliorées mais tout semble aller dans la bonne direction".

"Tout était nouveau ici pour moi. Ce qui me manque le plus, ce sont les fans. C'est ce qui m'avait convaincu de signer ici. Je me sens bien intégré ici, l'équipe est vraiment au top."

Le Diable Rouge n'a pas hésité à tacler la gestion de la crise du coronavirus en Belgique : "Je suis content d'être en Allemagne et non en Belgique car la situation est pire là-bas qu'ici. Je suis en contact avec ma famille en Belgique et la situation y est catastrophique. Je pense que la Belgique aurait dû réagir plus fortement".

🎙 Thomas Meunier:



"The COVID situation in Belgium is very serious, I'm happy to be here in Germany. BVB takes very good care of us and makes us feel very safe. " pic.twitter.com/HY7x6za2ox