Les Diables du jour en C1: deux blessés et une finale pour Eden Hazard et Thibaut Courtois

Quatre Diables Rouges sont susceptibles de fouler les pelouses de la Ligue des Champions. Avec, notamment, un choc décisif pour Thibaut Courtois, Eden Hazard et le Real, qui ont manqué leur entame de compétition et sont déjà sous pression.

Place à la troisième journée, déjà, en Ligue des Champions. Avec, en attendant le duel en Bruges et Dortmund, déjà quelques Diables Rouges au programme mardi soir.

Ils ne seront pas de la partie

Victime d'une déchirure musculaire en début de semaine dernière, Yannick Carrasco n'est toujours pas de retour aux affaires, il manquera donc le déplacement de l'Atletico au Lokomotiv Moscou. Même verdict pour Romelu Lukaku, touché aux adducteurs et qui sera le grand absent du choc de la soirée.

Une "finale" pour Eden et Thibaut

Et, s'ils auraient sans doute préféré affronter Big Rom', l'absence de Romelu Lukaku est peut-être une bonne nouvelle pour Thibaut Courtois et Eden Hazard. Battu par le Shakhtar, puis accroché à Mönchengladbach, le Real, dernier de son groupe avec un petit point, n'a déjà plus le droit à l'erreur.

"Ce match contre l'Inter sera une finale", insistait Zinedine Zidane en conférence de presse, mardi soir. Une finale que jouera sans aucun doute Thibaut Courtois. Et, après sa prestation aboutie de samedi en Liga, Eden Hazard sera lui aussi très attendu. Reste à voir s'il sera aligné d'entrée, alors qu'il a à peine plus de 90 minutes dans les jambes et qu'il revient d'une longue période de doutes et de blessures successives.

KDB: sur sa lancée ou épargné?

Lui aussi a dû passer par la case infirmerie, mais ça n'aura pas duré longtemps. Kevin De Bruyne a manqué deux rendez-vous avec City, mais il a très vite retrouvé ses bonnes habitudes. Deux assists à Marseille, mercredi dernier, un assist à Sheffield samedi: Kevin De Bruyne va-t-il prolonger sa série, mardi soir, contre l'Olympiakos? Il faudra d'abord voir si Pep Guardiola n'est pas tenté d'épargner quelques-uns de ses cadres avant le choc contre Liverpool, de dimanche prochain.

Une ouverture pour Divock Origi?

Si une tournante pourrait priver Kevin De Bruyne de temps de jeu avec City, ça peut en revanche faire les affaires de Divock Origi du côté de Liverpool. Le Diable Rouge n'a pas encore joué la moindre minute en Premier League cette saison, mais il était titulaire en Ligue des Champions la semaine dernière. S'il joue sur le pelouse de l'Atalanta, l'ancien Lillois tentera de faire grimper un total qui s'élève à un but et un assist (en Coupe de la Ligue) depuis le début de la saison.