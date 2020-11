Philippe Clement annonce sa sélection pour Dortmund

Avec 4 points sur six, le Club de Bruges a bien réussi son début de campagne européenne. Ce mercredi, ce sera cependant l'équipe la plus forte du groupe, le Borussia Dortmund, qui se déplacera au Jan Breydel. Philippe Clement a donné ce mardi soir sa sélection pour cette rencontre.

Si Bruges avait dû se passer de Kossounou, Mignolet et Krmencik pour le premier match sur la pelouse du Zénith, Clement peut cette fois compter sur un noyau pratiquement au complet pour la réception de l'équipe allemande. Les tests covid sont en effets revenus négatifs, même s'il y a une exception pour Deli, qui doit en repasser un nouveau avant d'être autorisé à jouer ce mercredi.

Voici donc les 22 joueurs sélectionnés pour cette rencontre.

ℹ️ Our 22 names for #CLUBVB 🔵⚫



The decision on the selection of Simon Deli will be made after the result of the retest. #COYB pic.twitter.com/FSfpj6YsRd