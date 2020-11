Eden Hazard a rassuré, mais "a encore du travail"

Eden Hazard a joué un peu plus d'une heure, sans vraiment briller mais en étant consistant face à l'Inter Milan, une opposition de haut niveau.

Malgré une petite frayeur en début de seconde période suite à une semelle de Marcelo Brozovic, Eden Hazard a pu continuer à jouer et est sorti, comme prévu, peu après l'heure de jeu. "C'était juste un gros coup direct", rassure Zidane après la rencontre en conférence de presse. Mais l'entraîneur français sait que son n°7 a besoin de temps.

"Hazard et Asensio ont fait du bon travail, mais ils doivent encore travailler car ils ont été absents longtemps. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à en dire", relativise l'entraîneur du Real Madrid. "J'ai fait ces changements à un moment où l'équipe avait besoin d'un plus, et Vinicius et Rodrygo ont apporté ça. Ils ont pu profiter des espaces laissés par les adversaires".