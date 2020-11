"Nous ne leur avons rien donné en seconde période"

Clinton Mara a disputé une bonne partie sur le flanc droit de la défense de Bruges et il aurait même pu ouvrir le score. Malheureusement, rien n'a tourné comme les Brugeois le pensaient et au final Dortmund s'est imposé lourdement.

"Nous sommes déçus", assure l'ancien défenseur de Genk et de Charleroi. "Quand on regarde la deuxième période, nous ne leur avons rien donné. Si on enlève les trois buts, on a essayé de bien réagir et de jouer au football. La différece, c'est la finition. Nous n'avons pas été concrets et en Ligue des Champions cela se paie cash."

Du coup, les Brugeois se retrouvent à la troisième place du groupe après un bon bilan de 4 sur 6 lors des deux première rencontre au Zénith et face à la Lazio. Mais pas de quoi paniquer selon l'Angolais: "On va surtout jouer tout les matches à fond puis on verra ce qu'il se passe à la fin. On en doit pas se mettre la pression de la qualification. Nous devons rester les pieds sur terre".

Les pieds sur terre, ce serait déjà de retrouver le chemin de la victoire car depuis la victoire en Russie, le champion en titre n'a plus remporté la moindre rencontre. Deux nuls et deux défaites toutes compétitions confondues, cela fait tâche. Dimanche, c'est Ostende qui est au programme et ce ne sera pas une partie de plaisir.