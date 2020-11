Epargné contre Anderlecht, il sera de retour en Europa League

Le latéral anversois était resté sur le ban, dimanche, il devrait être aligné d'entrée ce jeudi.

Les rencontres s'enchaînent pour le Great Old et Ivan Leko a décidé de gérer son groupe. Exemple avec Simen Juklerod, qui était resté sur le banc à Anderlecht. "Je n'ai pas joué parce que je n'étais pas à 100%, mais je me sens bien", affirme-t-il.

L'occasion pour le latéral droit norvégien de confirmer son excellent début de saison? "Avec Ivan Leko, je reçois un peu plus de liberté offensivement. Je dois beaucoup courir, évidemment, mais ça me convient bien." Ça se confirme dans les chiffres: trois buts et deux assists, déjà, pour Simen Juklerod qui tentera de faire grimper ses chiffres contre le LASK, jeudi soir.