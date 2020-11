Equipe de France : un nouveau venu en attaque au sein d'une liste assez classique

Didier Deschamps a révélé sa sélection pour les matchs de Ligue des Nations face au Portugal et la Suède, ainsi que l'amical face à la Finlande. Un seul nouveau venu : le fils de Lilian Thuram, Marcus.

L'attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram (23 ans) est la nouvelle tête de cette sélection française assez classique, au sein de laquelle on notera tout de même les absences de Dayot Upamecano, Ferland Mendy et Houssem Aouar. Eduardo Camavinga est quant à lui blessé et remplacé par Moussa Sissoko.