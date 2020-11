Le gardien qu'on n'attendait plus à La Gantoise: "Un vrai pro"

Sur une voie de garage, il défendra pourtant les buts gantois, ce soir, à Belgrade. Et "il est prêt", insiste l'entraîneur des gardiens des Buffalos.

Privée de Sinan Bolat, suspendu, et de Davy Roef, positif au Covid-19, la Gantoise va donc s'en remettre à Colin Coosemans pour défendre ses perches, ce jeudi soir, à Belgrade, en Europa League. Un véritable revenenant: l'ancien Blauw en Zwart n'a plus joué depuis plus d'un an.

Il aurait d'ailleurs aimé partir cet été, mais ça ne s'est pas fait. Et ça n'a pas empêché Coosemans de continuer à travailler dans l'ombre. "Il n'a pas un rôle facile, mais il n'a jamais créé le moindre problème et il a toujours été très professionnel", insiste Franky Vandendriessche dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Et l'entraîneur des gardiens gantois n'est pas inquiet: Colin Coosemans est prêt, malgré lcontexte peu favorable. "Mentalement, il n'aura pas de problème. Il y aura pas mal de pression, mais c'est exactement ce qui lui convient."