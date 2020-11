Partage miracle pour Jan Vertonghen, réaction pour Toby Alderweireld et assist pour Dries Mertens

Bonnes opérations pour les qutre Diables Rouges actifs en début de soirée en Europa League.

Jan Vertonghen et Benfica s'en sortent bien

Le duel des leaders a tourné n'a pas trouvé de vainqueur dans le groupe du Standard. Benfica avait pourtant ouvert le score grâce à un autobut de Goldson, l'exclusion de Nicolas Otamendi après 19 minutes de jeu a complètement inversé la tendance. Un autobut de Gonçalves et des buts de Kamara et Morelos auraient dû permettre aux Rangers de s'imposer et de prendre la tête du groupe. Mais Benfica a réagi dans le dernier quart d'heure: Rafa Silva et Darwin Nunez offrent un point inespéré aux Aigles (3-3). Avec sept points, les Rangers et Benfica partagent la tête du groupe, le Lech Poznan (3 points) est troisième et le Standard ferme la marche.

Dries Mertens à l'assist, suspense dans le groupe H

Victoire en deux temps pour Dries Mertens et le Napoli à Rijeka. D'abord menés, suite à un but de Robert Meric au quart d'heure, les Partenopei ont réagi juste avant la pause. Grâce à Diego Demme qui a transformé un service de son coéquipier belge pour égaliser.

Le deuxième but est tombé après la pause: un CSC de Filip Braut qui permet à Napoli de s'imposer (1-2). Et on se retrouve avec trois équipes à six points dans ce groupe puisque la Real Sociedad, avec Adnan Januzaj dans le dernier quart d'heure, s'est imposée contre l'AZ grâce à Cristian Portu, buteur à l'heure de jeu (1-0).

Toby Alderweireld et Tottenham se relancent

Battus à Anvers la semaine dernières, les Spurs ont parfaitement redressé la barre à Ludogorets. Un nouveau but et un nouvel assist pour Harry Kane, Lucas Moura et Giovani Lo Celso ont inscrit les deux autres buts. L'équipe de José Mourinho rejoint provisoirement celle d'Ivan Leko en tête du groupe.