Une défense inédite pour le Standard à Poznan

Blessures, coronavirus : le Standard n'est pas épargné, et ce particulièrement en défense. C'est simple : Philippe Montanier n'a aucun atout dans sa manche.

On le savait, la blessure de Zinho Vanheusden serait un coup dur pour le Standard, qui est privé non seulement de son meilleur défenseur mais aussi d'un véritable leader. Certains, peut-être pour détendre l'atmosphère, blaguaient : "Il ne manquerait plus que Laifis ait le Covid et lui refile avec ce bisou en rentrant". Bingo - ça ne changera rien pour Zinho, mais le Chypriote fait partie des derniers testés positifs. Ou comment perdre ce qui est, sur papier, sa meilleure paire en quelques jours.

La "chance" de Philippe Montanier, c'est qu'il préparait déjà depuis plusieurs semaines Noë Dussenne à prendre ses responsabilités européennes : beaucoup se demandaient pourquoi Kostas Laifis avait glissé hors du 11, mais le temps de jeu glané par le Montois glané ces dernières semaines en faisait probablement le titulaire à attendre (Dussenne a déjà débuté les deux premiers matchs de poules).

À ses côtés, on devrait retrouver Merveille Bokadi, habitué à l'axe de la défense mais pas à évoluer aux côtés de Dussenne dans une défense à 2. C'est cependant la seule possibilité pour Philipe Montanier ...

Laurent Jans va devoir hausser son niveau de jeu

Pas de surprise à attendre du côté de Nicolas Gavory, mais bien une titularisation forcée pour Laurent Jans : le Luxembourgeois devrait débuter au back droit suite au test positif de Collins Fai. Pas le choix : Jans va devoir prouver, après un premier match complet très compliqué à Saint-Trond, qu'il est bien l'homme de la situation et capable de devenir le leader qu'il était à Waasland-Beveren et qu'il est en sélection du Grand-Duché.

Les options en cours de match seront également limitées : pas de Sissako, pas de Pavlovic (qui peut évoluer dans l'axe de la défense) - et donc aucun défenseur central réserviste. Autant dire qu'à Poznan, on croisera les doigts côté Rouche pour que ni Dussenne, ni Bokadi ne s'occasionne un quelconque pépin. Pour rappel, tous deux ont subi de lourdes blessures dans les années précédentes. Mais la scoumoune ne peut pas poursuivre le Standard indéfiniment ...