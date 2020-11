Vincent Kompany l'affirme: "Donnez moi des stars, je saurai les gérer"

Vincent Kompany prépare son noyau, quasi au complet, pour le déplacement sur la pelouse de La Gantoise qui aura lieu ce dimanche.

Le Sporting d'Anderlecht a mis la seconde cette saison. Depuis la claque brugeoise, les Anderlechtois sont dans une bonne spirale et peuvent s'installer dans le top 4 en l'emportant ce dilmanche et en comptant sur des résultats favorables.

De son côté, Vincent Kompany apprend aussi son métier, même s'il estime "ne pas avoir commencé le métier d'entraîneur sans avoir fait une certaine préparation, basée sur sa carrière de joueur". Le T1 des Anderlechtois est revenu ce vendredi en conférence de presse sur son idée du coaching:

"L’ABC de ce métier, c’est quand même de ne pas faire trop de promesses, surtout. Mon objectif, c’est d’avoir un noyau où tous mes joueurs sont fit, se battent pour leur place, veulent tout jouer et sont mécontents quand ils ne jouent pas mais qui travaillent. C’est un peu mon parcours qui me permet d’être aussi exigeant. Il y a de plus gros clubs avec de plus grosses stars, où chacun connait la tâche qu’il a à effectuer, peu importe sa situation personnelle. Donnez-moi plus de stars qui veulent se montrer et je saurai les gérer, il n’y a aucun problème."