Gignac, la France lui manque un peu, Marseille beaucoup

André-Pierre Gignac écrit son histoire au Mexique mais l'ancien Marseillais a toujours les yeux tournés vers la France et la Cité Phocéenne. Il a même participé à un transfert de l'OM.

"Le Vélodrome me manque, le maillot me manque", a lâché l'attaquant français de 34 ans dans une interview accordée à la chaîne Téléfoot. L'ex-Toulousain garde un oeil avisé sur la formation phocéenne et n'exclut pas un retour dans le championnat de France : "Ça me manque un peu le foot français, il faut dire ce qui est. Même si je suis bien ici, je suis, je suis, je suis tout le monde. Je regarde les résultats après chaque journée. Dès qu'il y a un match de l'OM, j'ai la chance d'avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs. Ça me manque, et franchement, je pense qu'avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. Revenir en Ligue 1 ? À ma fin de carrière, parce que la Libertadores, ç'est resté en travers de la gorge.

Cependant, il aime tellement l'OM qu'il a aidé, lors de la dernière saison, au transfert de Benedetto: "Si c'est moi qui ai conseillé Benedetto au président Eyraud ? On en avait discuté, il m'avait demandé un attaquant sur le continent sud-américain. Pour le mental qu'il avait au Mexique et ce qu'il a fait au Boca, jouer au Bernabeu pour une finale de Copa Libertadores contre River Plate, sa célébration... Comme il est en général, je trouvais que c'était l'un des meilleurs attaquants d'Amérique du Sud", a lancé l'avant-centre français des Tigres de Monterrey.