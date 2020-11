🎥 Le bijou de Theo Bongonda qui offre la victoire à Genk

Genk a empoché une victoire précieuse au Stayen qui lui permet de retrouver les hautes sphÚres du classement.

Le déplacement était délicat pour une équipe sans entraineur.

Cependant, le Racing dirigé par Domenico Olivieri, T1 par intérim pour l'occasion, n'est pas tombé dans le piège et a fait le nécessaire pour s'adjuger le derby du Limbourg (1-2).

Un joueur s'est mis en évidence, c'est Theo Bongonda. Le Belge a été hauteur d'un doublé précieux et décisif, mais c'est surtout son deuxième but à la demi-heure de jeu dont on risque de reparler et qui pourrait devenir le but du week-end.

Appréciez.