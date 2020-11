Départ manqué pour Jess Thorup écrasé... par son ancien club!

Une première compliquée pour Jess Thorup avec le FC Copenhague.

Après avoir surpris tout le monde, en annonçant son départ de Genk un mois à peine après son arrivée, Jess Thorup entamait, ce dimanche, son aventure avec le FC Copenhague. Avec un rendez-vous particulier d'entrée puisque le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse de Midtjylland, où l'entraîneur danois avait exercé trois ans avant de rejoindre la Belgique.

Et ça s'est très mal passé Jess Thorup et ses troupes. Le FC Copenhague n'a, en effet, pas fait le poids contre le champion en titre. Résultat: une loude défaite (4-0) et un faux départ pour l'ancien coach de Gand et de Genk. Midtjylland en profite pour se replacer dans le sillage du leader, Copenhague occupe une décevante neuvième place avec un bilan de 10 points sur 24.