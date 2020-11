Enfin une victoire pour le Essevée!

Emmené par un excellent Gianni Bruno, le Essevée met fin à a série noire.

Deux mois et neuf jours sans victoire, le Essevée commençait à s'impatienter, il a enfin regoûté aux joies d'un succès en Pro League, dimanche soir, sur la pelouse du Cercle de Bruges. Une victoire qui s'est rapidement dessinée: après six minutes de jeu seulement, Omar Govea offrait sur un plateau le but d'ouverture à Tomas Chory.

Transparents avant la pause, les Groen en Zwart n'ont jamais vraiment trouvé la parade et l'indiscutable homme du match, Gianni Bruno, a doublé la mise à la demi-heure de jeu. Le match semblait plié à la pause, mais l'équipe de Francky Dury s'est fait peur. Ike Ugbo a réduit l'écart et le Essevée a commencé à trembler.

Heureusement pour les Flandriens, Gianni Bruno est passé par là pour rassurer tout le monde (1-3). Fin d'une série de sept matchs sans victoire pour Zulte Waregem qui n'avait plus gagné depuis le 29 août contre Mouscron. Le Essevée en profite pour passer devant Malines et le STVV et s'intaller à la 14e place. La seule mauvaise nouvelle pour Francky Dury, c'est la sortie sur blessure de Tomas Chory qui a quitté la pelouse sur civière.