L'AC Milan veut acquérir définitivement un joueur de Manchester United

En manque de temps de jeu à Manchester United, le back droit a été prêté à l'AC Milan cet été.

Diogo Dalot revit du côté de l'AC Milan et es occasionnellement titulaire. Le Portugais parvient à montrer son talent, avec 1 but et 1 passe décisive en 4 matchs. Ses bonnes performances auraient convaincu les dirigeants lombards qui discuteraient avec les Mancuniens pour évoquer la possibilité d'un transfert définitif l'été prochain, à la fin du prêt, comme le rapporte Tuttosport.

Toutefois l'absence d'une option d'achat dans le prêt pourrait laisser penser que les Red Devils allaient compter sur lui pour la saison suivante. Affaire à suivre…