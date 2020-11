Van Crombrugge ravi de sa prolongation à Anderlecht : "Ca me donne un boost supplémentaire"

Arrivé le 1er août 2019, le gardien des Mauves a récemment signé une prolongation de contrat jusqu'en 2025.

Il y a quelques jours, Hendrik Van Crombrugge a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2025 avec le Sporting d'Anderlecht. Une signature qui permet aux Mauves d'assurer leurs arrières concernant le futur de leur gardien titulaire.

Dans une interview accordée au site du club, le Diable Rouge revient sur son arrivée au club : "Je pense que venir à Anderlecht était un choix logique dans ma carrière car après trois ans avec Eupen, j'avais le sentiment d'avoir atteint mes limites et de ne plus pouvoir progresser là-bas. J'avais déjà eu la possibilité de changer de club et de passer à l'échelon supérieur : Ajax et Sassuolo. Mais je ne me sentais pas tout à fait prêt à sauter le pas et le RSCA s'est alors présenté de façon surprenante. J'ai alors directement ressenti l'envie d'y aller".

Le portier des Diables Rouges est évidemment ravi d'avoir pu prolonger l'aventure chez les Mauves : "Ca me procure de la tranquillité d'esprit, car ça m'apporte un peu plus de sécurité. D'un autre côté, ça me donne un boost supplémentaire pour travailler encore plus et devenir encore plus important pour cette équipe".