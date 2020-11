🎥 Fellaini buteur et auteur du tir au but décisif en Chine !

Marouane Fellaini a trouvé le chemin des filets par deux fois lors du match décisif de Chinese Super League, qui devait décider du classement final de son équipe : une fois de plein jeu, et une fois lors de la séance de tirs au but.

Marouane Fellaini s'épanouit en Chine sur le plan sportif : l'ex-Diable Rouge est titulaire au Shandong Luneng et y est souvent décisif. Lors d'un match capital face au Chongqing Dangday, Fellaini a inscrit le premier but d'une victoire 2-1 pour Shandong, qui ne suffisait cependant pas à éviter les tirs au but lors de cette confrontation aller-retour déterminant le classement final en Chinese Super League (4-3 à l'aller).

Et lors de cette séance, Fellaini se mettra encore en évidence : le Belge inscrira son essai, celui qui scellera la victoire du Shandong Luneng et sa 5e place finale en championnat.