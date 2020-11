Hugo Siquet, le nouveau choix fort de Philippe Montanier

Après avoir effectué ses grands débuts avec le Standard en Europa League jeudi contre le Lech Poznan (3-1), le défenseur âgé de 18 a fêté sa première titularisation dimanche lors du partage à l'Antwerp.

Hugo Siquet a impressionné pour sa toute première titularisation avec le Standard de Liège dimanche. Même s’il ne s’agit pas d’un assist, son corner est à l’origine de l’égalisation. "Je réalise mon rêve. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai défendu ce blason en Pologne et à l’Antwerp. Je suis un enfant du club, c’est énorme fierté de représenter ce club, ce n’est que du positif pour moi. Je savais que j’étais proche de l’équipe tout en sachant également que j’avais encore énormément de travail. Je devais me tenir prêt et saisir ma chance quand elle se présenterait. Je pense que ça s’est plutôt bien passé", a expliqué le back droit au micro d’Eleven.

En titularisant Siquet, Philippe Montanier a de nouveau effectué un choix fort en privilégiant la jeunesse et non l'expérience. Il aurait pu aligner Laurent Jans pourtant transféré pour être la doublure de Fai, mais le technicien français a préféré le jeune joueur issu du centre de formation liégeois au capitaine du Grand-Duché du Luxembourg.

D'ailleurs, le coach du matricule 16 était satisfait de la prestation du joueur âgé de 18 ans. "Hugo a fait le job. Son corner est à la base du but égalisateur. C’est un joueur intéressant mais il ne faut pas brûler les étapes trop vite. Il a des qualités et nous les voyons chaque jour à l’entraînement", a ainsi expliqué l'ancien coach de Lens.