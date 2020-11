Grosse embrouille entre le Chili, l'Inter et Alexis Sanchez

Le club italien et l'équipe nationale du joueur se disputent à propos d'une nouvelle blessure du joueur.

Alexis Sanchez n'a pas été autorisé à disputer l'intégralité des matches avec le Chili, et ce sur ordre de l'Inter Milan. Cependant, Reinaldo Rueda, le sélectionneur de la "Roja", ne l'entend pas cette oreille et accuse le club d'être responsable de la blessure du joueur.

"J'aurais aimé que l'Inter l'écoute quand il veut prendre soin de lui. Les clubs européens devraient mieux nous respecter, nous et notre personnel. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale" : des mots très forts de la part de Rueda.

L'Inter n'a pas tardé à réagir dans un communiqué et se dit consterné : "C'est inacceptable, offensant et non conforme à la réalité. Sanchez a des problèmes physiques à chaque fois qu'il revient de l'équipe nationale".