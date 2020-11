🎥 Un record vieux de trois ans déjà... et que Romelu Lukaku a fait exploser depuis

Devenu Diable Rouge avant même son 17e anniversaire, auteur de ses premiers buts avec l'équipe nationale à tout juste 17 ans, Romelu Lukaku était destiné àêtre le premier qui allait à faire tomber un record (30 buts en équipe nationale) que Bernad Voorhoof et Paul Van Himst ont partagé pendant plus de 40 ans.

Ce record n'est pourtant tombé 'que' le 14 novembre 2017. Romelu Lukaku en était donc à sa 65e cap quand il a inscrit son 31e but avec l'équipe nationale, à l'occasion d'une courte victoire amicale des Diables Rouges contre le Japon au Stade Jan Breydel.

Depuis, Romelu Lukaku s'est donné beaucoup d'air en tête de ce classement historique. Il a ajouté 24 roses à son compteur... en 22 rencontres. Une moyenne phénoménale pour un total de 55 buts... que le buteur de l'Inter va, sans aucun doute, encore faire grimper.

#OnThisDay in 2017, @RomeluLukaku9 became our all time top scorer with 31 goals 👌 pic.twitter.com/SUJHc6nWLG