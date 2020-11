L'Angleterre ne déplore pas de nouveaux tests positifs avant de se déplacer en Belgique

À la veille de son match capital en Belgique, l'Angleterre croisait les doigts : le milieu de terrain irlandais Alan Browne avait été testé positif au coronavirus après avoir disputé l'intégralité de la rencontre amicale face aux Three Lions. Mais Gareth Southgate a confirmé ce samedi qu'aucun joueur ou membre du staff anglais n'avait été testé positif, rapporte le Standard.

