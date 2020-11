"Ca me manque de voir Eden Hazard être lui-même"

Eden Hazard retrouve progressivement sa meilleure forme, mais a été stoppé net par le Covid-19. L'année 2020 semble décidément maudite pour le Diable Rouge, et l'ancien de Chelsea Tony Cascarino le regrette.

Tony Cascarino a porté les couleurs de Chelsea en 1993-1994 et est désormais analyste pour talkSport, en Angleterre. Il a analysé la situation d'Eden Hazard au Real Madrid, où le Diable Rouge a d'ores et déjà manqué plus de matchs depuis son arrivée que durant toute sa carrière londonienne. "Eden Hazard est un joueur incroyablement talentueux, mais il a connu beaucoup de difficultés depuis cet énorme transfert à Madrid. Des blessures, la pandémie, ça ne l'a pas aidé et ça a affecté sa carrière. Mais quel talent il peut amener à la Belgique", pointe-t-il à la veille de Belgique-Angleterre.

"Il manque à la Belgique. Je me rappelle de sa performance face au Brésil en 2018, c'était lui face à Neymar sur le côté droit et Hazard a surclassé Neymar toute la soirée. C'était tout simplement superbe. Ca me manque vraiment de voir Hazard être lui-même", regrette Cascarino. "C'est un grand joueur quand il est dedans. Et à plusieurs reprises dans sa carrière, il a "coupé le courant". Les supporters de Chelsea vous le diront, à quelques reprises durant sa carrière à Londres, il était absent. Mais quand il tourne le bouton, il est l'un des meilleurs à avoir jamais joué au football. Nous n'avons juste pas vu le meilleur Hazard depuis longtemps".