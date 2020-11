Dries Mertens a remercié Martinez : "On vient avec plaisir en sélection"

La scène était belle : après son joli coup-franc, Dries Mertens tombait dans les bras de Roberto Martinez, qui fêtait son "cinquantenaire" à la tête des Diables Rouges.

L'explication est liée aux difficultés rencontrées par l'attaquant du Napoli pour rejoindre la sélection dans les circonstances sanitaires actuelles : en octobre dernier, Dries Mertens avait été bloqué en Italie, libéré de sa quarantaine le jour-même du déplacement belge en Islande. "Je râlais vraiment de manquer ces deux matchs, je voulais vraiment venir. Roberto Martinez m'a beaucoup soutenu et aidé dans cette situation et c'est très important", explique le second buteur du soir en conférence de presse. "Je l'ai donc remercié, d'autant plus que c'est sa 50e "cap".

La relation que construit Martinez depuis 2016 avec ses joueurs est particulièrement forte. "Oui, il y a une belle relation entre nous. On vient en sélection avec plaisir et on a envie de tout donner pour lui", reconnaît Dries Mertens. "Un coach pareil, ça fait plaisir. Il nous laisse énormément de liberté et en même temps nous fait travailler beaucoup, il construit quelque chose de spécial. C'est grâce à lui que nous en sommes là aujourd'hui". Une belle déclaration d'amour !