🎥 Georges Mikautadze dévoile le nom de son idole

L'avant-centre de Seraing a déjà planté 15 buts en 9 matchs depuis le début de la saison en D1B, soit une moyenne de 1,66 but par match.

"Moi depuis que je suis petit, c'est Cristiano Ronaldo qui m'inspire. Je regarde beaucoup ses vidéos depuis que je suis tout petit. Je les regarde toujours d'ailleurs. Ce qui me plait chez lui, c'est le travail car c'est grâce à cela qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui", a expliqué l'attaquant âgé de 20 ans.

Le joueur formé par le FC Metz empile les buts du côté de Seraing avec 15 roses plantées en neuf rencontres de D1B. "Je me suis très bien adapté au groupe et j'ai été bien accueilli par tout le monde. Après, c'est du travail à l'entraînement qui est à l'origine de ma réussite actuelle. Je suis venu ici pour marquer des buts, aider l'équipe et prendre du temps de jeu. Je suis très content mais il faut continuer", a ajouté le joueur formé à Lyon.

"Montrer à Metz que je serai capable d'évoluer en Ligue 1"

Après la lourde blessure de Niane, Metz aurait pu être tenté de rapatrier Mikautadze, mais le club messin a finalement opté pour un joker médical en enrôlant le Belge Aaron Iseka et de laisser le serial buteur des Métallos finir la saison au Pairay. "Continuer à progresser et à prendre du temps de jeu. Montrer à Metz que je serai capable d'évoluer en Ligue 1 avec eux et que j'ai le niveau", a conclu Georges Mikautadze.