Zulte Waregem dans le rouge vif

Le bilan financier des clubs de Pro League se révèle, et celui de Zulte Waregem est loin d'être brillant.

La situation sportive de Zulte Waregem n'est pas des plus brillantes (11 points en 12 matchs, 14e de D1A), mais c'est bien la situation financière du club qui peut inquiéter : le club de Francky Dury a publié ses comptes pour l'année 2019, et ils sont loin de rassurer. Zulte Waregem, révèle Het Laatste Nieuws, compte des pertes financières nettes de 7,3 millions d'euros entre juillet 2019 et juin 2020.

Une situation qui n'est pas neuve, mais qui empire : en 2019, Zulte avait publié un bilan déficitaire de 2,9 millions d'euros. La crise du Covid-19 et le peu de transferts sortant lucratifs expliquent cette situation.