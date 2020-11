Yannick Carrasco de retour au meilleur moment

Absent chez les Diables Rouges, Yannick Carrasco sera de retour ce week-end avec l'Atlético Madrid.

Souffrant d'une blessure musculaire à la jambe, Yannick Carrasco avait manqué plusieurs matchs de Liga, de Ligue des Champions et les rencontres des Diables Rouges. Mais l'ailier de l'Atlético Madrid est enfin de retour et va pouvoir retrouver les terrains : Carrasco était à l'entraînement ce lundi, et devrait être fit pour ce samedi, face au FC Barcelone.