Didier Deschamps aux anges : "Aucune équipe n'a fait mieux"

Ce mardi soir, la France s'est imposée 4-2 contre la Suède lors de son dernier match de groupe en Ligue des Nations.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps était satisfait de ses troupes à l'issue de la victoire. Il a également souligné le parcours des Bleus, invaincus et qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations.

"L'objectif est atteint", a expliqué le technicien français en conférence de presse. "Nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe n'a fait mieux. On avait quand même dans notre groupe le vice-champion du monde (la Croatie, ndlr) et le champion d'Europe en titre (le Portugal, ndlr). Tout n'a pas été parfait, on ne va pas fanfaronner. Mais je pense quand même qu'il faut apprécier ce qu'on a été capable de faire sur huit matchs en trois mois. On a toujours été compétitifs", a précisé le coach des Bleus.

"Une défaite ou un nul n'auraient pas changé notre vie. Mais la dernière impression, c'est toujours sur le dernier match. C'est bien de clôturer notre qualification pour le Final Four avec du panache. On aurait pu mettre plus de buts et on peut toujours moins en prendre. Mais on a maintenu le niveau, trois jours après le Portugal", a conclu Deschamps.