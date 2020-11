Ligue des Nations : L'Italie se qualifie pour le Final Four et rejoint la Belgique, la France et l'Espagne !

Alexandre Fiammetti

Photo: © photonews

La phase de poules de la Ligue des Nations a rendu son verdict. On connait désormais les 4 nations qui participeront au dernier carré de la Ligue des Nations. La Belgique et l'Italie ont assuré leur participation au Final Four et rejoignent l'Espagne et la France. Angleterre-Islande 4-0 Rice (20e), Mount (24e) et Foden (80e et 84e) Autriche-Norvège 1-1 Grbic (90e+4e); Zahid (61e) Irlande du Nord-Roumanie 1-1 L'Irlande du Nord descend en Ligue C. Boyce (56e) ; Bicfalvi (81e) République tchèque-Slovaquie 2-0 La République tchèque rejoint le groupe A tandis que la Slovaquie descend en Ligue C. Soucek (17e) et Ondrasek (55e) Israël-Écosse 1-0 Salomon (44e) Hongrie-Turquie 2-0 La Hongrie monte en Ligue A tandis que la Turquie descend en Ligue C. Siger (57e) et Varga (90e+5e) Serbie-Russie 5-0 Radonjic (10e), Jovic (25e et 46e), Vlahovic (40e) et Mladenovic (64e) Bosnie-Herzégovine-Italie 0-2 Roberto Mancini et ses troupes avaient besoin d'un succès en terres bosniennes pour assurer leur place dans le dernier carré, et ils l'ont fait. Belotti (22e) et Berardi (68e) Pologne-Pays-Bas 1-2 Jozwiak (5e) ; Depay (77e pen) et Wijnaldum (84e) Irlande-Bulgarie 0-0 La Bulgarie descend en Ligue C. Pays de Galles-Finlande 3-1 Le Pays de Galles termine en tête du groupe 4 et rejoint la Ligue A. Wilson (29e), James (46e) et Moore (84e) ; Pukki (63e) Grèce-Slovènie 0-0 Kosovo-Moldavie 1-0 Kastrati (31e)



