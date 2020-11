Robert Pirès : "On va faire peur à beaucoup d'équipes"

L'équipe de France a envoyé un message à la concurrence, notamment en disposant du Portugal (1-0) samedi, en finissant en tant que leader invaincu de son groupe en Ligue des Nations et en se qualifiant pour le Final Four.

L’ancien international français, Robert Pirès estime que les troupes de Didier Deschamps pourraient faire figure d’épouvantail à l’Euro 2021.

"Je m'avance un peu, mais on va partir sur un 4-4-2 qui nous amène à avoir beaucoup plus de possibilités. (…) On est fort, on est solide, on est armé. On va faire peur à beaucoup d'équipes pendant le prochain Euro", a lâché le champion du monde 1998 sur les ondes de RTL. "On a envie de revoir cette équipe de France en compétition face à l'Allemagne", qui sera le premier adversaire des Bleus à l’Euro le 15 juin.

Les Bleus affronteront ensuite la Hongrie (19 juin) puis le Portugal (23 juin).