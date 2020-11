Une claque historique et une sombre première pour Manuel Neuer

Manuel Neuer n'oubliera sans doute jamais la rouste reçue à Séville.

Le 6-0 infligé par l'Espagne à l'Allemagne, mardi soir en Ligue des Nations, risque de faire parler de lui encore longtemps. Et pour cause: la Mannschaft n'avait plus reçu une telle correction (six buts d'écart) depuis un match amical contre l'Autriche... en 1931.

Et pour Manuel Neuern, c'était une première. Le portier du Bayern, qui disputait son 96e match avec l'Allemagne mercredi, n'avait jamais encaissé six buts dans un même match. Il aura donc dû attendre le 754e match de sa carrière pour connaître pareille mésaventure.