🎥 Jan Vertonghen fête ça Jupiler à la main dans le bus des joueurs

Les Diables Rouges peuvent enfin relĂącher la pression aprĂšs s'ĂȘtre qualifiĂ©s pour le Final Four.

Jan Vertonghen a ainsi prouvé qu'il était du genre à mettre l'ambiance dans le bus des joueurs et nous a offert un extrait de la fête, Jupiler en main et sur un classique de l'artiste flamand Will Tura. Le défenseur des Diables Rouges a visiblement décidé de fêter ça !