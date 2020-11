Vincent Kompany prépare le Beerschot: "J'ai adoré analyser cette équipe"

Ce week-end, le RSCA se déplace au Beerschot et Vincent Kompany sait que ce déplacement sera très compliqué.

"J'ai aimé analyser le Beerschot, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant qu'amateur de football', explique Kompany dans Het Laatste Nieuws. "C'est une équipe spéciale. Ils ont des joueurs qui connaissent parfaitement leur rôle dans l'équipe et ce dans chaque situation. J'essaie de me concentrer sur mon équipe, mais je dois aussi me méfier de Holzhauser et de leur trio offensif".

Kompany peut compter sur un effectif pratiquement au complet: "Trois joueurs (Zulj, Cullen et Lawrence) ne se sont pas encore entraînés car ils sont à peine rentrés de leur équipe nationale. Ils ont été testés pour le Coronavirus et nous sommes dans l'attente des résultats. Mais pour le reste j'ai un effectif assez fourni".



Anderlecht est pour le moment à la sixième place, à seulement deux points de Charleroi et du Club de Bruges.