🎥 Lyon et Jason Denayer dauphins provisoires de Ligue 1 grâce à Kadewere, de nouveau décisif

Angers accueillait l'Olympique Lyonnais pour le compte de la onziÚme journée de Ligue 1.

L'OL, 7e, se déplaçait à Angers, 11e, à un petit point derrière son adversaire du jour. Avec Jason Denayer titulaire au coeur de la défense, Lyon emmené par Memphis Depay voyait le SCO tenter d'ouvrir le score via Fulgini (28e) puis Capelle (33e), mais Lopes veillait au grain.

Juste avant la pause, l'OL montrait enfin le bout de son nez avec Dubois qui centrait pour Thiago Mendes offrait à Lyon sa première occasion de la rencontre, mais sa tête piquée passait au dessus (43e).

Après la pause, Angers restait l'équipe la plus dangereuse mais Doumbia se heurtait à un Lopes encore décisif. A un quart d'heure du terme, Dembélé bien lancé par Caqueret manquait de tromper Bernardoni.

Les équipiers de Jason Denayer ouvraient finalement le score quelques minutes plus tard via Kadewere (79e) à nouveau sauveur de l'OL pour son 3e but en 2 rencontres.

L'attaquant zimbabwéen permet à l'OL de prendre provisoirement la deuxième place du classement, en attendant le LOSC qui accueille Lorient.