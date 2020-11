Pep Guardiola n'avait jamais connu cela

Battu par Tottenham (2-0), samedi en Premier League, Manchester City connaît un début de saison assez difficile. Les Skyblues occupent la 13ème place du classement après neuf journées mais comptent un match de retard.

Avec seulement 12 points pris en 8 matchs, Pep Guardiola vit d'ailleurs son départ le plus compliqué depuis ses débuts d'entraîneur en 2008. De plus, c'est la première fois qu'une équipe du technicien espagnol enchaîne six matchs de rang en championnat sans mettre plus de deux buts.

Le Catalan va certainement tenter d'inverser la tendance.