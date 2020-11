José Mourinho a offert un jambon à Sergio Reguilon : "Une promesse est une promesse"

Ce week-end, Tottenham s'est imposé face à Manchester City (2-0) en Premier League. L'un des hommes du match est assurément le back droit espagnol. D'ailleurs, l'ancien joueur du Real Madrid a été récompensé par son coach.

Sergio Reguilon a respecté à la perfection les consignes de son coach, José Mourinho. Et le technicien lusitanien a tenu parole car il avait promis à son back gauche qu’il lui achèterait du jambon s’il arrivait à bloquer Riyad Mahrez durant tout le match. Et l'ancien joueur du Real Madrid et du FC Séville y est parvenu.

"Une promesse est une promesse. Ça m’a coûté 500 livre mais je tiens ma promesse", a publié Mourinho sur Instagram.