Ligue des champions : Chelsea et Séville valident leur ticket pour les huitièmes de finale

Grâce à leur succès, les deux équipes filent déjà vers les huitièmes de finale de la C1.

Stade Rennais-Chelsea 1-2

Jérémy Doku était titulaire du côté de Rennes ce soir. Chelsea a directement dominé les débats et c'est Hudson-Odoi qui a ouvert le score (22e), 0-1. Guirassy parviendra finalement à égaliser d'une belle tête sur un corner (85e), 1-1. Mais Olivier Giroud offrira la victoire aux Blues de la tête après une frappe contrée de Werner (90e+1), 1-2. Rennes ne peut donc plus se qualifier pour les huitièmes et bataillera avec Krasnodar pour la place de reversé en Europa League. Les deux équipes affichent deux points au compteur.

FC Krasnodar-FC Séville 1-2

Séville prendra rapidement les commandes de la rencontre via Ivan Rakitic, d'une belle demi-volée de l'extérieur de la surface (4e), 0-1. Les Russes égaliseront au retour des vestiaires via Wanderson (56e), 1-1. C'erst Munir El Haddadi qui offrira la victoire aux siens avec une belle frappe croisée (90e+5), 1-2.

Cette victoire permet aux Andalous de filer en huitièmes. Ils disputeront la première place du groupe avec Chelsea lors des deux prochaines journées.