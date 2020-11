Thibaut Courtois rend hommage à son ex-équipier Anele

Thibaut Courtois, coéquipier d'Anele Ngongca lors de la fameuse saison du titre, a rendu hommage au Sud-Africain décédé dans un accident de voiture ce lundi matin. "C'était l'un des joueurs les plus enthousiastes que j'ai rencontré, je me rappellerai toujours de ton sourire et de ton état d'esprit positif. Tu nous manqueras beaucoup, mon ami", déclare ainsi Courtois.

Sad to hear former Genkie Anele is no longer with us. Being one of the most enthusiastic players I have ever met, I’ll always remember your smile and will carry your positive mindset with me. We’ll miss you deeply, my friend. My thoughts go out to your family. 🤍 https://t.co/DMbrVx3ONM