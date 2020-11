Zlatan s'en prend ... à FIFA et EA Sports

Visiblement, EA Sports n'a pas demandé son accord à Zlatan Ibrahimovic pour utiliser son image cette année.

L'attaquant de l'AC Milan a en effet offert une sortie un peu étonnante à l'encontre du célébrissime jeu vidéo de football FIFA et de son développeur EA Sports, affirmant que celui-ci n'a pas demandé l'avis de Zlatan pour l'utilisation de son nom et son image dans leur jeu. "Qui a autorisé EA Sports à utiliser mon nom et mon visage ? On ne m'avait pas dit que j'étais membre de la FIFPro (le syndicat des joueurs, nda) et si j'y suis, c'est sans le savoir", affirme-t-il via ses réseaux sociaux.

"Je n'ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFPro à faire de l'argent avec moi. Quelqu'un fait du bénéfice sur mon nom depuis toutes ces années, il serait temps d'enquêter". Une sortie étonnante, puisque Zlatan Ibrahimovic a déjà posé pour le jeu d'EA Sports il y a quelques années et ne pouvait décemment pas ignorer sa présence au sein du jeu le plus médiatisé au monde chaque saison.