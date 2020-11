🎥 AFC : Thomas Vermaelen et Andrés Iniesta (buteur) restent invaincus en Ligue des Champions

Vissel Kobe se donne de l'air aprÚs avoir enchaßné 5 défaites consécutives en championnat.

Classé 11e (sur 18 équipes) en J-League, la formation de Thomas Vermaelen et d'Andrés Iniesta va mieux en Ligue des Champions asiatique (AFC) où elle domine le groupe G devant Suwon Bluewings (Corée du Sud) et Guangzhou Evergrande (Chine).

Lors de la 3e journée de la compétition, le Vissel Kobe a remporté sa 3e victoire en venant à bout du Guangzhou Evergrande entraîné par un certain Fabio Cannavaro. Thomas Vermaelen et Andrés Iniesta étaient tous deux titulaires et l'Espagnol a une fois de plus joué un rôle majeur dans la victoire 3-1 du Vissel, avec une passe décisive et un but.

Dans les autres rencontres du jour, le Shanghai SIPG des Brésiliens Oscar et Hulk s'est incliné 1-0 face aux Yokohama Marinos, avec un but en toute fin de match de l'ancien joueur de Lokeren Jun Amano (90e). Enfin, Jeonbuk Motors est venu à bout du Sydney FC sur le même score (Sung-Eun, 44e).