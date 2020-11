Eden Hazard va-t-il mettre fin à sa terrible stat ce mercredi soir ?

Match au sommet ce soir à San Siro entre l'Inter et le Real Madrid. Un choc entre deux grandes équipes pourtant en difficulté dans la course à la qualification aux huitièmes de finale.

Zinedine Zidane pourra compter ce mercredi soir sur Eden Hazard, de retour depuis quelques semaines d'une longue blessure. Le capitaine des Diables Rouges va-t-il retrouver le chemin des filets ?

Le journal As se pose la question après avoir fait les comptes. Hazard n'a plus marqué en Ligue des champions depuis désormais 3 ans ! Son dernier but remonte au 22 novembre 2017 à Qarabag, sous le maillot de Chelsea.

L'ailier gauche du club merengue tentera de mettre fin à cette terrible stat ce mercredi soir à San Siro.