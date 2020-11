Erling Haaland a (encore) battu un record face au Club de Bruges

Où s'arrêtera-t-il ? Le jeune prodige norvégien Erling Braut Haaland a encore battu un record en marquant face au Club de Bruges.

La cote d'un but de Haaland face à Bruges ne devait pas être très élevée : le Norvégien marque comme il respire et a encore inscrit un doublé ce mardi contre les Blauw & Zwart. Ses 15e et 16e buts en Ligue des Champions, à seulement 20 ans et en seulement 12 rencontres disputées sous les maillots du Red Bull Salzbourg et du Borussia Dortmund.

Avec 16 réalisations en 12 matchs, Haaland est sans surprise devenu le joueur à atteindre ce total le plus rapidement dans l'histoire de la Ligue des Champions : il avait fallu 19 matchs à Ruud Van Nistelrooy et Roberto Soldado pour y arriver. Et notre petit doigt nous dit qu'il ne compte pas s'arrêter là...