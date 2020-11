Laurent Ciman éliminé au premier tour des playoffs de MLS avec Toronto

Laurent Ciman est resté sur le banc lors de la défaite du Toronto FC en déplacement au Nashville SC, lors du premier tour de playoffs de la MLS, le championnat d'Amérique du Nord. Nashville s'est imposé aux prolongations sur un but du Mexicain Daniel Rios (108e).

EIGHT REMAIN.



Just like everyone predicted, right? pic.twitter.com/oof5Nkz4By