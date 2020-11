Gary Lineker se rappelle de "la main de Dieu" : "Fâché ? Sur l'arbitre plutôt que sur Diego ..."

L'un des hommes les plus régulièrement interrogés au sujet de Diego Maradona est Gary Lineker : devenu ami personnel de celui qui lui a inscrit le "but du siècle" et la "main de Dieu", l'Anglais nous avait parlé de cet épisode récemment.

Gary Lineker était réputé pour être un véritable gentleman sur les terrains et l'est toujours en dehors. Un personnage presque à l'opposé de Diego Maradona, sulfureux et passionné, mais les deux hommes étaient restés proches après s'être croisés lors du légendaire quart de finale opposant l'Angleterre à l'Argentine. "Ce Mondial 1986 au Mexique a changé ma vie. J'en ai terminé meilleur buteur, c'est donc un fantastique souvenir", se rappelait-il pour nous quand nous lui évoquions "Mexico 86" (propos recueillis le 4 août dernier, nda).

"Et bien sûr, il y a ce fantastique but de Maradona ... Bien sûr, le Mondial 1990 est un grand souvenir également à titre personnel au vu du parcours de l'Angleterre, des regrets suite à l'élimination aux tirs au but face à l'Allemagne. Mais Mexico 86 a changé ma vie", reconnaît Gary Lineker, qui est ensuite revenu plus longuement sur la fameuse "Main de Dieu".

"Si j''étais fâché sur Diego ? Bien sûr ! On l'était tous (rires). Mais j'étais aussi fâché sur l'arbitre qui n'a pas vu cette faute de main. Depuis, Diego et moi nous sommes souvent revus ... Il a juste été très malin sur cette phase, avec un peu de chance également", relativise l'Anglais, aujourd'hui consultant et qui est revenu longuement, suite au décès de Diego Maradona ce 25 novembre, sur les souvenirs qu'il garde du Pibe de Oro et sur la relation qu'ils entretenaient.

A wonderful clip of @GaryLineker meeting up with Diego Maradona again in 2006. Respect. 🤝 pic.twitter.com/y8nJFRUpzR — Football Tips (@footballtips) November 25, 2020