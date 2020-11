Philippe Clement compte ses forces vives, quid de Emmanuel Dennis?

Ces dernières semaines, Philippe Clement a eu des soucis pour faire sa sélection. Entre les blessures, le Covid-19 et le comportement de Dennis, le coach fait le point.

Cette semaine, le Club de Bruges a eu du souci à se faire. Entre les blessures de Ricca, le test positif au Coronavirus de Sobol et l'affaire Dennis", rien n'a été comme sur des roulettes au Jan Breydel.

Pour ce week-end, certaines choses commencent à devenir plus claires. Tout d'abord, Emmanuel Dennis est de retour dans la sélection des Gazelles après son écart de conduite en milieu de semaine. Pour rappel, le Nigérian avait refusé de s'asseoir dans le bus à la place qui lui était réservée, à cause des mesures covid."Dennis a présenté ses excuses à la direction et aux joueurs. Il a eu une amende, pour moi l'affaire est close", a déclaré le coach de Bruges en conférence de presse ce vendredi.

Clement a aussi parlé des absents: "Mitrovic, Samuel Asoma et Ricca ne sont pas disponibles pour cause de blessure. Simon Deli est incertain à la suite du match de mardi. Pour Sobol, nous attendons encore le résultat de son test pour le Coronavirus".

L'absence de ce dernier, conjugée à celle de Ricca, pourrait à nouveau propulser Charles De Ketelaer au poste de latéral gauche: "C'est une option, comme celle d'aligner le jeune De Cuyper. Il faut évaluer l'état physique de chacun".

Le Club de Bruges se déplacera à Mouscron ce samedi soir (20h45).