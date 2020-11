Clasico : Van Crombrugge et Carcela ne seront pas présents

Les deux équipes ont dévoilé leur sélection à la veille du Clasico de ce dimanche. Et quelques surprises sont à noter.

Ce dimanche, Anderlecht et le Standard s'affrontent pour un Clasico qui s'annonce intéressant. Philippe Montanier et Vincent Kompant ont dévoilé leur sélection et il y a quelques surprises à noter

Anderlecht sans Van Crombrugge

En plus de Percy Tau, blessé, Van Crombrugge ne sera pas présent pour affronter ses anciennes couleurs. Il était déjà annoncé incertain.

Par contre, Kompany pourra compter sur le retour de Mikhaylichenko.

Le groupe d'Anderlecht :

Standard : Carcela absent de la sélection

C'est un peu la surprise dans le groupe de Montanier : malgré un test Covid négatif, Mehdi Carcela ne fait pas partie du groupe pour le déplacement au Lotto Park. Joachim Carcela, par contre, intègre le groupe

Par rapport à la rencontre contre Poznan, Boljevic et Avenatti sortent de la sélection. Amallah est blessé et toujours indisponible.

Le groupe du Standard :