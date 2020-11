Guillaume Gillet réaliste: "Eupen méritait la victoire"

Les Zèbres sont conscients qu'ils sont passés à côté de leur rencontre, vendredi soir, au Kehrweg.

Guillaume Gillet était de retour dans le onze de base du Sporting de Charleroi, vendredi soir, mais ça n'a pas porté chance aux Zèbres qui ont vite perdu le fil de la rencontre contre des Pandas plus inspiré. "On avait bien commencé, on aurait sans doute pu se créer de plus belles occasions, mais ensuite on prend un but un peu contre le cours du jeu et ça nous a mis mal dans la tête", note le médian du Sporting au micro d'Eleven.

Et les Zèbres n'ont jamais su vraiment reproduire les bonnes séquences du premier quart d'heure. Au contraire des Pandas qui ont joué le match presque parfait. "Eupen mérite sa victoire", confirme Guillaume Gillet. "C'est une contre-performance de notre part. Après la défaite de Gand, on avait à coeur de repartir vers l'avant, malheureusement ce n'est pas le cas."