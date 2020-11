Eupen aux anges après le succès contre Charleroi : "Nous sommes sur la bonne voie"

Ce vendredi soir en ouverture de la quatorzième journée de D1A, Eupen a pris la mesure du Sporting de Charleroi (3-1). Les Pandas enregistrent leur troisième succès de la saison.

Après avoir perdu deux points au Standard de Liège samedi dernier, Eupen a retenu la leçon. Les Pandas ont bien maîtrisé leur sujet carolo, sont parvenus à gérer la rencontre et à tuer le match. "C'est une victoire importante pour nous", a directement lâché Benat San José à l'issue de la rencontre. "Nous avons le plus grand respect pour Charleroi qui est l'un des meilleurs clubs du championnat. Nous avons suivi notre plan à la perfection et je suis fier de mes joueurs. Ils ont livré une très belle prestation et ont fait preuve d'une magnifique mentalité. Nous sommes ravis d'engranger ces trois points", a expliqué le coach d'Eupen.

La formation germanophone est en train de monter en puissance. "Les automatismes sont bien présents et les joueurs se connaissent désormais. Ils savent quoi faire et savent comment fonctionne le système mis en place. De plus, il y a une concurrence saine au sein du groupe et personne n'est sûr concernant sa place", a précisé le T1 des Pandas.

Les troupes de Benat San José ont livré l'une de leurs meilleures presrations ce vendredi soir. Le match référence qu'il fallait pour la suite de la saison ? "Oui avec celui du Standard. Nous avons appris de nos erreurs à Sclessin samedi dernier. Nous progressons mais nous devons encore nous améliorer. Nous sommes sur la bonne voie", a souligné le natif de San Sebastian.

Ortwin De Wolf est sorti à la pause, remplacé par Théo Defourny. "J'espère que ce n'est pas trop grave. Nous ne savons pas encore ce qu'il en est concernant son coup, nous croisons les doigts. Toutefois, nous sommes contents aussi pour Théo qui travaille dur depuis un moment et qui a fait une belle entrée au jeu", a souligné le technicien espagnol.