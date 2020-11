"Même avec Lionel Messi dans notre équipe, nous n'aurions pas trouvé la faille"

Un tir cadré, aucun but marqué: le Club de Bruges est passé à côté de sa rencontre sur la pelouse de Mouscron ce samedi.

Le Club de Bruges voulait se relancer mentalement sur la pelouse de Mouscron, après la prestation en demi-teinte contre Courtrai et la grosse claque reçue sur la pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Mais non seulement Mouscron en avait décidé autrement, mais en plus Bruges est passé à côté de sa rencontre d'un point de vue offensif. "On aurait dû faire ce qu'il fallait pour faire la différence", a déclaré Clinton Mata après la rencontre au micro de Eleven Sport. "La mentalité était là, nous avons eu des possibilités mais nous sommes tombés sur un bon bloc formé par Mouscron."

Koffi n'a cependant pas été mis en difficultés puisqu'il n'a eu qu'un arrêt à effectuer, en première période. "Nous avons manqué de créativité ce soir, même avec Lionel Messi dans l'équipe nous n'aurions pas trouvé la faille avec un bloc aussi bas. Mais on continue d'apprendre pour la suite."

La suite, ce sera la rencontre de mercredi en Ligue des Champions contre le Zénith. 90 minutes qui pourraient décider de l'avenir européen des hommes de Philippe Clement.