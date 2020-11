🎥 L'image forte du week-end : Carlo Ancelotti ému lors de l'hommage à Diego Maradona

Les équipes de Premier League ont rendu hommage à Diego Maradona lors de la 10e journée de championnat avec une minute d'applaudissements et un brassard noir notamment.

Lors du match entre Everton et Leeds, Carlo Ancelotti était visiblement très ému jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. "Je l’ai toujours aimé en tant que personne. C’est une grande perte pour le football, mais son souvenir est toujours là. C’était un joueur fantastique qui a aidé le football partout dans le monde"; avait-il confié en conférence de presse.

Carlo Ancelotti emotional during the tribute to Diego Maradona 💔 pic.twitter.com/3Zgynh5Cj6